دورة تورونتو.. 76 دقيقة تنقل أرينا إلى الدور الرابع

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة أولى عالميًا، الدور الرابع من دورة تورونتو الألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزها على الصينية تشانج شواي، بنتيجة 6ـ3 و6ـ4.

وقالت أرينا بعد نهاية اللقاء: «كنت أحاول التقدم للأمام ثم التراجع، ولم تسر الأمور بسلاسة في البداية، لكني في النهاية بدأت أتحرك بشكل أفضل وأجد إيقاعي، لذا أنا سعيدة للغاية لأن الأمور استقرت أخيرًا وسارت على ما يرام».

وعبّرت اللاعبة البيلاروسية عن استمتاعها بكونها في صدارة التصنيف العالمي، وهو المركز الذي شغلته لأكثر من 100 أسبوع خلال مسيرتها، مضيفة: «أنا أحب ذلك، فالأمر يعني أنني في المقدمة، وأن على المنافسات تقديم أداء استثنائي ومذهل لمجاراتي، وهذا يدفعني بدوري لأصبح أفضل، أستمتع بكوني اللاعبة التي تسعى بقية اللاعبات للحاق بها، إنه أمر ممتع حقًا. وعلى الرغم من أنها تحديات صعبة، إلا أنني أحب خوضها لأنها تزيدني قوة».

ولم تخسر أرينا صاحبة الـ 28 عامًا، والمتوجة بأربعة ألقاب كبرى سوى 7 نقاط على إرسالها الأول، لتحجز مقعدها في الدور الرابع بعد 76 دقيقة فقط.

وعانت البيلاروسية التي حققت فوزها الـ 38 مقابل 6 هزائم و3 ألقاب هذا العام، لإيجاد إيقاعها في أشواط الرد على الإرسال خلال بداية المباراة.

وتواجه أرينا في مباراتها المقبلة الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة السادسة عشرة، التي أطاحت بالأسترالية تاليا جيبسون بنتيجة 5ـ7 و6ـ1 و6ـ3.

وتتفوق البيلاروسية في المواجهات المباشرة بنتيجة 5ـ4 بفضل فوز حققته هذا العام على الملاعب العشبية في برلين، إلا أن الأسترالية حسمت لصالحها آخر مواجهة جمعتهما على الملاعب الصلبة، وذلك عبر شوط فاصل في المجموعة الثالثة في دورة الدوحة العام الماضي.