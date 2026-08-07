حصة لـ«الرياضية»: عدتُ بالذهب.. والنصر كتب التاريخ

أكدت البحرينية حصة العيسى، لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، أن التتويج في بطولة غرب آسيا يمثل لحظة استثنائية في مسيرتها.

وأسهمت حصة بعد عودتها إلى صفوف النصر مجددًا عقب تجربة 2023 في تحقيق البطولة الآسيوية بتسجيلها خمسة أهداف بينها هدفين في انتصار الفريق «4-0» على الهلال السوري في النهائي.

وأوضحت لـ«الرياضية» حصة قائلة: «شعور لا يوصف، الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب إنجاز كبير وتاريخي، لأنه يُكتب للمرة الأولى في تاريخ النادي واللاعبات، وأنا سعيدة جدًا بهذا الإنجاز».

وأضافت: «تسجيلي للهدفين لم يكن مجهودًا فرديًا، بل نتيجة عمل جماعي من اللاعبات والجهاز الفني والإداري والطبي. الفريق كان متكاملًا ومتماسكًا، وكنا جميعًا على قلب واحد».

وعن عودتها إلى النصر هذا الموسم بعد تجربة 2023، أوضحت العيسى: «العودة كانت جميلة لاستعادة الذكريات، وعلى الرغم من تغير عدد كبير من اللاعبات، إلا أننا صنعنا ذكريات جديدة والحمد لله أن النصر دائمًا مرتبط بالبطولات والإنجازات».

وتحدثت العيسى عن إنجازها التاريخي في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما أصبحت أول لاعبة تسجل «سوبر هاتريك» في مباراة واحدة، وقالت: «أن أدوّن اسمي في تاريخ نادي النصر بهذا الإنجاز أمر جميل سيظل في الذاكرة، وأحتفظ به دائمًا».

وأثنت اللاعبة البحرينية على التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية، مشيرة إلى أن المنافسة أصبحت أكثر قوة، وقالت: «الدوري السعودي يكبر عامًا بعد آخر، وحضور لاعبات بمستويات عالية من الأندية والمنتخبات يضيف الكثير للمنافسة، وأتوقع أن نشهد تطورًا أكبر خلال الأعوام المقبلة».

وعن انسجامها مع الفريق بعد العودة، قالت: «الانسجام كان رائعًا، الفريق متماسك داخل الملعب وخارجه، وهذه الروح من أهم أسباب النجاح، وتأقلمت مع اللاعبات سريعًا منذ البداية».

واختتمت العيسى حديثها بالقول: «تجربتي مع النصر والمشاركة في البطولات الكبيرة تطور من مستواي، والاحتكاك بلاعبات على مستويات عالية يضيف لي الكثير، وطموحي تحقيق المزيد من الألقاب مع النادي والمنتخب».