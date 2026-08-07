الأهلي يُدشن معسكر إسبانيا

بدأ فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، تدريباته بمعسكره الخارجي في إسبانيا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، من دون التونسي محمد علي بن رمضان.

وأعلن الأهلي، النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية والإفريقية، رحيل اللاعب التونسي، عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا :«شكرًا محمد علي ‌بن رمضان.. نتمنى ​لك ‌التوفيق ⁠في ​المرحلة المقبلة».

وكشفت عددًا من التقارير الصحافية، عن قُرب انضمام لاعب الوسط التونسي إلى صفوف فريق الشمال، وصيف بطل الدوري القطري.

وانضم بن رمضان، صاحب الـ26 عامًا، للأهلي الموسم الماضي قادمًا من فرنسفاروش المجري.

وانتقل بن رمضان إلى ⁠فرنسفاروش في يوليو 2023 من ‌صفوف الترجي التونسي، وتوج بلقب ​الدوري المجري ‌مرتين.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى إسبانيا ‌لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة، مدرب الفريق الجديد.

وتعاقد الأهلي أخيرًا، مع الجزائري عبد المنصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

ويُعد بقرار ⁠رابع ⁠صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم المغربي سفيان بن جديدة وثنائي إنبي علي محمود وأقطاي عبد الله.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري، أمام الشرقية إنبي في وقت لاحق من أغسطس الجاري، بينما سيواجه الفائز من مقديشيو ​سيتي الصومالي، ​وكيتارا الأوغندي في دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.