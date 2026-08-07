السبت.. النصر يدشن المرحلة الأخيرة

يستأنف فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، تدريباته في الرياض، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد، وذلك بعد عودة البعثة من المعسكر الخارجي في البرتغال.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن التدريبات، إذ لا يزال يتمتع بإجازة عقب مشاركته في المونديال الشهر الماضي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومنح الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب نهاية المعسكر، ووصلت بعثة النصر إلى الرياض، الأربعاء، عبر طائرة خاصة قادمة من مدينة لشبونة البرتغالية، بعد اختتام معسكرها الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان النصر اختتم مبارياته التجريبية بالخسارة أمام ألميريا الإسباني 0ـ2، الثلاثاء، بعدما خاض أربع مباريات تجريبية خلال معسكره الذي استمر 16 يومًا في البرتغال، خسر الأولى أمام بنفيكا «ب» 1ـ2، وفاز على ميريدا 2ـ0، قبل أن يخسر أمام إستريلا أمادورا 2ـ4، ثم ألميريا 0ـ2.

ويفتتح النصر حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح، 15 أغسطس الجاري، على ملعب «الأول بارك».