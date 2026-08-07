فقير.. وصف بالخائن وتحدى مرض الساقين

قرر نبيل فقير، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم الجديد، في البداية اللعب للجزائر، بلد والديه، لكنه في النهاية اختار اللعب لفرنسا بعد أن تم استدعاؤه للديوك للمرة الأولى في 2015، ولعب 25 مباراة دولية وكان ضمن القائمة المتوجة بكأس العالم 2018 في روسيا.

أثار اختياره اللعب للمنتخب الفرنسي استياءً كبيرًا من عائلته، التي كانت تفضل رؤيته يلعب للجزائر، وكذلك من العديد من المشجعين الجزائريين الذين وصفوه مرارًا وتكرارًا بـ«الخائن» ما اضطره إلى إغلاق صفحته الرسمية على «فيسبوك» في الجزائر بسبب هذا التنمر الإلكتروني.

في ديسمبر 2015 تزوج نبيل بعد أعوام من العيش بجانب والديه في ليون، وأسس مع زوجته منظمة خيرية تركز على الصحة والتعليم والبيئة والرياضة عبر القارة الإفريقية، إضافة إلى مشاريع الإفطار في شهر رمضان.

وبالعودة إلى نشأته، ولد فقير في حي جاك مونود بضاحية فيلربان الفرنسية الشهيرة بالتجمع الأكبر للجالية الجزائرية، في 18 يوليو 1993، وسط عائلة تقليدية، هاجر والده محمد فقير إلى فرنسا 1992 ليعمل في مجال الصناعة المعدنية، بينما والدته عملت في مجال الخدمة الاجتماعية، وترتيب نبيل بين إخوته الأربعة جعله الابن الأكبر بينهم، أما أخوه ياسين فسار في ذات الطريق الرياضية ليصبح لاعبًا محترفًا وانضم إليه لاحقًا في ليون الفرنسي.

بدأ نبيل رحلته الكروية في سن السادسة عام 2000 عندما التحق بفريق فيليربان الشاب الذي يعد البوابة الأساسية للعائلات الجزائرية الراغبة في الاحتراف، انتقل بعدها إلى عدة أندية شبابية منها فو إن فالان، وإس سي كاليري، قبل أن يضمه العملاق الفرنسي ليون وهو في الثانية عشرة من عمره 2005، لكن القصة اتخذت منعطفًا محبطًا عندما قررت إدارة ليون طرده بعد عامين فقط لأسباب تتعلق بعدم امتلاكه القوة البدنية الكافية في ذاك الوقت، أضف إلى ذلك إصابته بمرض «أوسجود شلاتر» الذي يسبب آلامًا في الساقين خلال فترة البلوغ.

عاد نبيل إلى فريق فو إن فالان السابق، حيث قضى 3 أعوام قبل أن ينضم إلى فريق سان بريست للشباب 2010، وهناك بدأ يستعرض قدراته الحقيقية على مستوى الشباب ما جذب انتباه الكشافين من مختلف أنحاء فرنسا، حتى أن فريق سان إتيان المنافس لليون أبدى اهتمامًا به إلا أن نبيل أصر على الانتظار حتى يعود إلى إدارة ليون التي رفضته سابقًا، وفي 2011 استجابت إدارة الفريق الليوني لرغبته وأعادت تعاقده مع فريقهم الشاب لاختباره مرة أخرى.

تدرج نبيل عبر الفئات الشبابية في ليون قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول في 30 يوليو 2013، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأساسي في 28 أغسطس 2013 في لقاء تصفيات دوري الأبطال ضد ريال سوسيداد الإسباني وأتاح له الدخول بديلًا في الشوط الثاني، وبحلول موسم 2014ـ2015 أصبح لاعبًا أساسيًا في خطوط ليون الهجومية بمجموع 25 مباراة في الدوري سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، ما نال من خلاله جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي.

انتقل فقير إلى ريال بيتيس الإسباني 2019 مقابل 19.75 مليون يورو قادمًا من ليون بعد 6 أعوام قضاها مع النادي الفرنسي، حقق معهم لقب كأس إسبانيا 2022، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي 2024، وفي أغسطس 2026 أعلن عن انضمامه إلى نادي أبها.