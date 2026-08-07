صفقة رودري.. السيتي يرفض عرض برشلونة

رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضًا أوليًا من برشلونة الإسباني للتخلي عن رودري، لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة، قدم بداية 38.5 مليون جنيه إسترليني «52 مليون دولار» للتعاقد مع قائد المنتخب الإسباني «30 عامًا»، والمتبقي عام على نهاية عقده مع السيتي.

ويُعتقد أن السيتي يطالب بقرابة 68 مليونًا للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة التي نظمت في أمريكا الشمالية.

وكان ريال مدريد هو الجهة الأكثر ترجيحًا للتعاقد مع رودري، لكن يبدو الآن أن برشلونة في موقع جيد لحسم الصفقة.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد، في طريقه لإحراز العديد من الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2023 تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.

كما توج مع بلاده بكأس أوروبا 2024، في العام الذي أحرز فيه أيضًا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تتسبب إصابة خطيرة في الركبة في إبعاده عن معظم موسم 2024ـ2025.

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