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جلسة تصوير

2026.08.07 | 07:05 pm
خضع لاعبو فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى جلسة تصوير قبل بدء مشوارهم في دوري روشن السعودي، حسبما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري في منصة «إكس»، الجمعة (المركز الإعلامي ـ دوري روشن)
جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير