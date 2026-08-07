جلسة تصوير

خضع لاعبو فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى جلسة تصوير قبل بدء مشوارهم في دوري روشن السعودي، حسبما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري في منصة «إكس»، الجمعة (المركز الإعلامي ـ دوري روشن)