نيوم يطلب الغامدي من الاتحاد

تلقّت إدارة نادي الاتحاد عرضًا من نظيرتها في نيوم للحصول على خدمات فيصل الغامدي، لاعب وسط «النمور»، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وفي حال الموافقة على العرض سيمثّل الغامدي فريق نيوم الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجديد.

وسبق للاعب الوسط الخروج معارًا إلى بيرشخوت البلجيكي موسم 2024ـ2025 قبل العودة مجددًا إلى الاتحاد.

وتكوّن اللاعب كرويًا في نادي الاتفاق قبل الانتقال إلى الاتحاد 2023، ولا يزال ضمن صفوف الفريق الجدّاوي.

وانضمَّ الغامدي إلى المنتخب السعودي الأول في 2023، وظهر بقميصه في بطولة كأس آسيا الماضية التي استضافتها قطر 2024، إضافة إلى كأس كونكاكاف الذهبية 2025.