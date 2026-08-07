الرياض يقترب من دهل

اقترب نادي الرياض من التعاقد مع عواد دهل، الظهير الأيمن لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وسط اهتمام ناديين آخرين في دوري روشن السعودي باللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، حسبما أبانت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ووصل الرياض إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع الاتفاق لإقناعه بالتخلي عن اللاعب.

ولفتت المصادر إلى بحث خيارات عدَّة لإتمام الصفقة، هي الانتقال النهائي، أو الإعارة، أو إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعبٌ في الاتجاه المقابل، من «مدرسة الوسطى» إلى «النواخذة».

وأفادت المصادر بإبداء ناديي القادسية والتعاون اهتمامًا بالظهير الأيمن، إلا أن الرياض أصبح أقرب إليه.

ويرتبط الاتفاق مع دهل، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، بعقدٍ يمتدُّ حتى صيف عام 2028.

وتدرَّج اللاعب في الفئات العمرية لناديه حتى صعد، الموسم قبل الماضي، إلى الفريق الأول.