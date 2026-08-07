السبت.. سيدات الجزائر وكوت ديفوار يفتتحن ربع نهائي الأمم

تنطلق مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا في كرة القدم للسيدات، السبت، المنظمة في المغرب، التي سيتحدد على إثرها المنتخبات الأربعة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم، المقرر انطلاقتها 24 يونيو 2027 في البرازيل.

وتتنافس ثلاث من الدول الأربع، التي مثلت إفريقيا في مونديال 2023، على المشاركة مجددًا، وهي: جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا. وهناك مسار طويل ومتعرج متاح لاثنين من الخاسرين في دور الثمانية يتيح لهما أيضًا التأهل، أولًا عبر مباريات فاصلة ببطولة الأمم يوم 13 أغسطس، ثم إلى ملحقين عالميين منفصلين في نوفمبر الثاني وفبراير المقبلين.

وستبدأ المواجهات على ملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، بين كوت ديفوار والجزائر. وقدّم المنتخب الإيفواري أداءً مميزًا طوال دور المجموعات، ويسعى لمواصلة مشواره أمام منافسه الذي يتطلع لبلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى.

وفي اليوم نفسه تتجه الأنظار إلى الرباط، حيث يصطدم المغرب بجنوب إفريقيا على ملعب مولاي الحسن. وتعد هذه المباراة إعادة لنهائي بطولة أمم 2022، التي فازت بلقبها سيدات جنوب إفريقيا 2ـ1.

أما يوم الأحد فيشهد ملعب العربي الزولي في الدار البيضاء مواجهة قوية بين الكاميرون ونيجيريا، حاملة اللقب عشر مرات.

وتُلعب المباراة الأخيرة على ملعب المدينة في الرباط، عندما تواجه غانا مالاوي، التي تشارك في بطولة الأمم للمرة الأولى.

وستبدأ المباريات يومي السبت والأحد عند الـ 08:00 والـ 11:00 مساء بتوقيت السعودية.