كاتارزينا تخطف السابعة

خطفت البولندية كاتارزينا نيويادوما ـ فيني، درّاجة فريق كانيون، الجمعة، القميص الأصفر، بعد فوزها بالمرحلة السابعة من سباق فرنسا للدراجات (رويترز ـ الفرنسية)