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كاتارزينا تخطف السابعة

2026.08.07 | 08:02 pm
خطفت البولندية كاتارزينا نيويادوما ـ فيني، درّاجة فريق كانيون، الجمعة، القميص الأصفر، بعد فوزها بالمرحلة السابعة من سباق فرنسا للدراجات (رويترز ـ الفرنسية)
كاتارزينا تخطف السابعة

كاتارزينا تخطف السابعة

كاتارزينا تخطف السابعة

كاتارزينا تخطف السابعة