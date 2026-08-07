البايرن يسقط فيلا في هونج كونج

تغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، على أستون فيلا الإنجليزي 2ـ1، تجريبًيا، بملعب «كاي تاك» في هونج كونج، وبحضور 38 ألف مشجع.

وتقدم بايرن، بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي، عندما حول المدافع الكوري كيم مين ـ جاي برأسه ركلة حرة إلى الزاوية البعيدة من حافة منطقة الياردات الست «37».

وفي الشوط الثاني، أدخل البايرن بعضًا من نجومه البارزين الذين بدؤوا اللقاء من مقاعد البدلاء، وبدأ يرفع من ضغطه، وأُبعدت كرة سددها الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز من على خط المرمى.

وعزز دياز النتيجة «73» عندما تسلم الكرة على الجهة اليسرى وراوغ إلى الداخل، قبل تسديد كرة قوية اصطدمت بالعارضة في طريقها إلى المرمى.

وقلّص فيلا، بطل الدوري الأوروبي، الفارق عندما سدد لاعبه الجديد البرتغالي جواو جوميش الكرة من حافة منطقة الجزاء، تاركًا الحارس مانويل نوير بلا أي فرصة للتصدي «83».

وكاد الفريق أن يعادل النتيجة لحظات بعد ذلك، لكن نوير تفاعل بسرعة ليصد رأسية تامي أبراهام من مسافة قريبة جدًا، لينهي بايرن المباراة منتصرًا.

ولم يسافر عدد من نجوم البايرن، الذين شاركوا في كأس العالم، إلى هونج كونج، ومن بينهم الفرنسي مايكل أوليسيه والإنجليزي هاري كاين.

وقال البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب الفريق، عقب المباراة: «قلت للاعبين بصراحة إنني أُعجبت بالأداء لأنكم تعرفون من كان حاضرًا ومن لم يكن حاضرًا».

وتابع: «من الصعب خوض هذه المباريات.. والاستمرار في الظهور بالمستوى نفسه، والظهور كما ينبغي على البايرن دائمًا».

وأضاف: «الدقائق العشر أو الـ 15 الأخيرة كانت إلى حد ما انعكاسًا لما تكون عليه فترة الإعداد قبل الموسم، مع الكثير من التبديلات، وهو أمر من الصعب التحكم به بهذا المعنى مدربًا».

من جهته، يتأقلم فيلا مع وضعه الجديد من دون مورجان روجرز، نجمه ولاعب وسطه السابق، بعد انتقاله إلى تشيلسي، الشهر الماضي، مقابل رقم قياسي بريطاني بلغ 117 مليون جنيه إسترليني «157 مليون دولار».

ويواجه فيلا باريس سان جرمان في الكأس السوبر الأوروبية، الأربعاء، قبل أن يلاقي برايتون لحساب الجولة الأول من الدوري الإنجليزي، 23 أغسطس.

أما البايرن، فيستهل مشواره في الدوري الألماني على ملعبه أمام شتوتجارت، 28 أغسطس.