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حصة تجريبية

2026.08.07 | 08:25 pm
انتظم متسابقو جائزة بريطانيا الكبرى للدرَّاجات النارية «MotoGP»، الجمعة، في حصةٍ تجريبيةٍ على حلبة سيلفرستون قبل السباق الرئيس، الأحد المقبل (الفرنسية)
حصة تجريبية

حصة تجريبية

حصة تجريبية

حصة تجريبية