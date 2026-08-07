حصة تجريبية

انتظم متسابقو جائزة بريطانيا الكبرى للدرَّاجات النارية «MotoGP»، الجمعة، في حصةٍ تجريبيةٍ على حلبة سيلفرستون قبل السباق الرئيس، الأحد المقبل (الفرنسية)