دورة مونتريال.. نوري يقصي دي مينور

واصل البريطاني كاميرون نوري مسلسل مفاجآت دورة مونتريال في كرة المضرب، بعدما أنقذ نقطة خسارة المباراة بمواجهة الأسترالي أليكس دي مينور وهزمه بنتيجة 5ـ7 و7ـ6 «7ـ5» و6ـ1.

ونجح نوري في العودة بعد تأخره بمجموعة وكسرين للإرسال أمام منافسه المصنف ثالثًا، الذي تراجع أداؤه وانهار في المجموعة الحاسمة من هذه المواجهة الماراثونية التي استمرت نحو ثلاث ساعات.

وكان دي مينور، الذي أصبح أعلى المصنفين المتبقين في جدول الدورة بعد خروج الكبار، قريبًا من حسم اللقاء بمجموعتين، إذ أتيحت له فرصة الفوز بالمباراة في الشوط الثامن من المجموعة الثانية.

وشهدت دورة مونتريال خروج الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، وانسحاب الكندي فيليكس أوجيه ـ ألياسيم الثاني بسبب الإصابة، وخسارة الروسي دانييل مدفيديف الرابع.

كما تأثرت الدورة الكندية، التي تُعد محطة تحضيرية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وتُلعب على الملاعب الصلبة، بغياب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

ومع خروج دي مينور، بات الأمريكي بن شيلتون، المصنف خامسًا وحامل اللقب، المرشح الأبرز والأقوى مع الدخول في منافسات الدور الرابع.

وصف نوري، صاحب الـ31 عامًا، مباراته أمام دي مينور بأنها كانت معركة صعبة استلزم الفوز بها قتالًا كبيرًا.

وسيواجه نوري في مباراته المقبلة الفرنسي آرتور فيس، الفائز على الأرجنتيني ماريانو نافوني بنتيجة 6ـ3 و6ـ2، مؤكدًا بذلك عودته القوية للمنافسة بعد غياب استمر لأشهر، امتد من العام الماضي.