تومياسو يدعم دفاع بالاس

تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الجمعة مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو عقب فترة تجريبية ناجحة، دون أن يكشف تفاصيل العقد ومدته.

ويعود تومياسو «27 عامًا» إلى إنجلترا بعد أن أمضى نصف موسم مع أياكس أمستردام الهولندي، عقب مغادرته أرسنال بالتراضي في يوليو الماضي.

وأمضى اللاعب أربع سنوات في أرسنال بعد انضمامه إليه قادمًا من بولونيا في عام 2021، لكن مسيرته في شمال لندن تعثرت بسبب سلسلة من الإصابات في الركبة وربلة الساق.

وعلى الصعيد الدولي، شارك تومياسو في 46 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن. وكان ضمن تشكيلة المنتخب الياباني في كأس العالم التي اختتمت مؤخرًا وخرج من دور الـ 32.

وقال ستيف باريش رئيس نادي بالاس في بيان الجمعة: «يتمتع تاكيهيرو بخبرة على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية والدولية.. نحن سعداء بانضمام لاعب من هذا العيار إلينا، ونعتقد أنه سيكون إضافة رائعة للفريق».

ويُعد تومياسو، الذي سيرتدي القميص رقم 17 مع «النسور»، ثاني تعاقد للمدرب الجديد الفرنسي، بيير ساج خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انضمام المدافع الإسباني أوسكار مينجيزا من سيلتا فيجو.

وكان اللاعب انضم في البداية على سبيل التجربة الأسبوع الماضي، وخاض فترة الإعداد للموسم الجديد للفريق بشكل مباشر.

وقال تومياسو لقناة بالاس التلفزيونية: «أنا متحمس للغاية لوجودي هنا. لقد تدربت بالفعل مع الفريق لأكثر من أسبوع، لذا فأنا أتأقلم بشكل جيد بالفعل».

وأضاف: «أردت أن أكون في بيئة تنافسية، لذلك هذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه.. أعتقد أن هذا وقت مناسب للانضمام إلى هذا النادي، وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي لإضافة شيء ما».

وسيساعد لاعب الوسط الياباني الآخر بالفريق دايتشي كامادا من التأقلم السريع لتومياسو.