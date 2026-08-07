سباق فرنسا.. مارلين تتصدر بعد المرحلة 7

حافظت الدراجة السويسرية مارلين رويسر على صدارة الترتيب العام من سباق فرنسا للدراجات الهوائية فئة السيدات بعد ختام المرحلة السابعة، وقبل مرحلتين على نهاية السباق.

كما انضمت المتسابقة لو كورت من فريق إيه جي للتأمين «سودال» إلى مجموعة صغيرة من المتسابقات المنفردات على بُعد 10 كيلومترات من خط النهاية، وانطلقت في سباق السرعة قبل 300 متر من خط النهاية، وتفوقت على الفرنسية سيدرين كيربول عند خط النهاية، بينما حلت الهولندية بوك بيترس في المركز الثالث.

فيما لم يطرأ أي تغيير على صدارة الترتيب العام بعد السباق، الذي امتد لمسافة 153.4 كيلومتر، حيث حافظت رويسر من فريق موفيستار على تقدمها بفارق 12 ثانية عن الهولندية ديمي فوليرينج.