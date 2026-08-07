ترافورد الحارس الأغلى: أمامي تحدّ جديد بعد موسم محبط

أظهر جيمس ترافورد عدم اكتراثه بفكرة «إثبات أي شيءٍ» بعد انضمامه إلى فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم قادمًا من مانشستر سيتي في صفقةٍ، جعلته أغلى حارس مرمى بريطاني تاريخيًّا حيث كسر رقم إيفرتون الذي استقطب جوردان بيكفورد من سندرلاند مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وذكر الدولي الإنجليزي، الذي وقَّع عقدًا قُدِّرت قيمته بـ 45 مليون جنيه «61 مليون دولار» لمدة خمسة مواسم، أنه يتطلَّع إلى تحدٍّ جديدٍ بعد موسمٍ محبطٍ مع سيتي.

وعاد ترافورد «23 عامًا»، خريج أكاديمية سيتي، إلى النادي العام الماضي من بيرنلي، لكنَّ فريقه تعاقد بعد ذلك مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي أصبح الخيار الأول.

واكتفى حارس المرمى بخوض 17 مباراةً فقط في جميع البطولات، لكنَّه لعب دورًا مهمًّا في تتويج سيتي بلقبَي كأسَي الاتحاد والرابطة.

وقال ترافورد لمحطة تلفزيون النادي في حوارٍ، بُثَّ الجمعة: «لا أكترث حقًّا بما إذا كان لدي شيءٌ لأثبته. أنا أعرف إمكاناتي جيدًا. أنزل إلى الملعب، وأبذل أقصى ما لدي، مع محاولة الاستمتاع قدر الإمكان».

وأضاف: «أمَّا كل ما يرافق ذلك، فهو جزءٌ من اللعبة. أنا متحمِّسٌ وسعيدٌ جدًّا لأن الصفقة أُنجزت أخيرًا. يمكنني الآن البدء في الاستعداد للموسم الجديد، والتركيز على الانضمام إلى الجميع الأسبوع المقبل».

وبات ترافورد، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026، ثالث صفقة انتقالٍ دائمٍ لليدز، الصيف الجاري، بعد الويلزي هاري ويلسون، لاعب الوسط، والمدافع البوسني طارق محاريموفيتش.