الحارس الأغلى

استسلم جيمس ترافورد، أغلى حارس مرمى عبر تاريخ كرة القدم البريطانية، لكاميرا المركز الإعلامي في نادي ليدز يوناتيد، عقب انضمامه، الخميس، إلى صفوف فريقه الأول مقابل 45 مليون جنيه إسترليني. وتجولت الكاميرا والحارس على بعض مرافق النادي لالتقاط الصور الخاصة بالمناسبة، التي نشرت الجمعة. ووقع الدولي الإنجليزي «23 عامًا»، عقدًا لخمسة مواسم، مع ليدز قادمًا من مانشستر سيتي، الذي تدرج في أكاديميته. وكان ترافورد ضمن تشكيلة الألماني توماس توخيل بكأس العالم الأخيرة، لكنه لم يشارك في أي مباراة. (المركز الإعلامي ـ ليدز يونايتد)