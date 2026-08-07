الإجهاد يبعد الدعجاني عن أبها

فضل الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، إراحة ناصر الدعجاني، لاعب الوسط، عن التدريبات، الجمعة، نظير شعوره بالإرهاق، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، فإن المدرب البرتغالي منح لاعبه راحة لمدة يوم على أن يعاود التدريبات، السبت.

وواصل بوريتش تركيزه بشكل كبير على النواحي الفنية في ثاني الحصص التدريبية، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة خمسة أيام، عقب ختام المعسكر الخارجي في سلوفينيا، ضمن برنامج الاستعدادات للموسم الجديد.

وامتدت فترة المعسكر الخارجي 16 يومًا، وتضمن خوض ثلاث مباريات تجريبية، انتهت واحدة بتعادل سلبي مع ريزه سبور التركي، وخسر مرتين أمام الشارقة الإماراتي 1ـ2 والعلا 0ـ1.

ويفتتح أبها، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، موسمه بمواجهة الحزم، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري.