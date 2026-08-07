ماركيز يتصدر تجارب بريطانيا الكبرى

تصدّر المتسابق الإسباني مارك ماركيز، من فريق دوكاتي لينوفو، حصة التجارب الحرة الأولى، في اليوم الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2026 على حلبة سيلفرستون، الجمعة.

وحصل ماركيز على المركز الأول في حصة التجارب الحرة الأولى «FP1» بزمن قدره 1:58.692، فيما ذهب المركز الثاني إلى الإيطالي ماركو بيزيكي، ونال البرتغالي بيدرو أكوستا المركز الثالث.

وحطم بيزيكي الرقم القياسي للحلبة بزمن 1:56.280 متصدرًا الجلسة التدريبية الرئيسة «Practice»، بينما حل الإسباني راؤول فرنانديز في المركز الثاني، ونال الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو المركز الثالث.

ووفقًا لنتائج جلسة التدريب الرئيسة، تأهل الدراجون العشرة الأوائل «من بينهم الشقيقان ماركيز وخورخي مارتين» مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات «Q2»، بينما سيتعين على فرانشيسكو بانيا، بطل العالم السابق، خوض تصفية القسم الأول.