بعد الاستقالة.. فيسينج أصغر مدربي روشن

بات الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أصغر مدربي الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بعد مغادرة مواطنه ماتياس يايسله الأهلي في اتجاه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويبلغ كلا المدربَين من العمر 38 عامًا، لكن فيسينج، المولود في يناير 1988، أكبر من يايسله بثلاثة أشهر.

واستقال مدرب الأهلي أخيرًا، وتسلّم القيادة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد. بذلك، بات مدرب الاتحاد الجديد الأصغر عمرًا بين مدربي «روشن»، والثلاثيني الوحيد وسطهم.

ويعمل فيسينج في التدريب منذ عام 2014، الذي شَهِد اعتزاله المبكر لممارسة كرة القدم الاحترافية بسبب الإصابات.

وللسبب ذاته، بدأ يايسله مبكرًا مسيرته التدريبية.

في المقابل، بات الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، أكبر مدربي دوري «روشن»، بعمر 62 عامًا.

وأعاد بوريتش الفريق الجنوبي إلى المسابقة بعد غيابٍ لموسمين، وكافأه النادي بالتمديد له موسمًا. والأكبر بعده هو الأسترالي آنج بوستيكوجلو «60 عامًا» الذي عيّنه نادي النصر مدربًا للفريق حامل اللقب.

أما الأصغر بعد فيسينج فهو الإنجليزي ديس باكينجهام «41 عامًا»، المستمر في تدريب الخلود.

وينطلق موسم الدوري في 13 أغسطس الجاري، وتُلعَب الجولة الافتتاحية على ثلاثة أيام متتالية.