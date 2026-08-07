مهرجان السعودية لكرة القدم

‏تحت عنوان مستقبل كروي مستدام تطلق كرة القدم السعودية مهرجانها، الذي يستهدف الفئات السنية في كرة القدم، ويستهدف أكثر من 24.000 لاعب عبر 50 مدينة ومحافظة في السعودية.

يبدأ هذا المهرجان من تحت خمسة أعوام حتى العاشرة، وهو مختلف تمامًا عن الفئات السنية الموجودة حاليًا في كرة القدم السعودية، وهذا الهدف رائع بحد ذاته لنشر ثقافة كرة القدم عبر كل المدن والمحافظات لمختلف الأجيال، ورفع مستوى التنافسية بين الأطفال، ويوفر فرصة للكشافين لمحاولة البحث عن نجم المستقبل، ومشاهدة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في عمر مبكر في عملية استكشاف المواهب.

‏الرائع في هذا الأمر أن هذا المشروع ربط تنفيذيًا برابطة دوري الهواة، التي ستعزز حوكمة هذه المبادرة، بسبب خبرتها في إدارة روابط فرعية في غالبية مدن ومحافظات السعودية، وفي الوقت نفسه يدعم هذا المشروع هذه الرابطة التي ستكون ذات أهمية لمستقبل اللعبة.

الأمر الأجمل أيضًا أننا شاهدنا تكاملًا من الجهات الحكومية من أجل المساعدة في نجاح هذا الهدف عبر إعلانات واضحة من حسابات المناطق الـ 13 في السعودية، ومن خلال استقبال الأمراء مسؤولي روابط دوري الهواة الفرعية من أجل مساعدتهم في تحقيق أهدافهم.

كل ما تتسع الدائرة بمشاركة اللاعبين استطعنا أن نجد لاعبين أفضل، والأهم من كل ذلك أننا من خلال هذه المبادرة نستهدف عاملًا مهمًا، وهو نشر الثقافة حول التنافسية في مختلف مناطق السعودية، وترسيخ حب كرة القدم في الأجيال المقبلة.

بالتوفيق للجميع، ونأمل النجاح في هذا المشروع خلال الموسم الرياضي المقبل، الذي يعد مهمًا لمستقبل كرة القدم السعودية.