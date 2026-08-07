التحكيم الرياضي.. حينما تتسع دوائر الاختصاص

قبل أيام قليلة من انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مارس 2025م ألغى التحكيم الرياضي الدولي (CAS) قرار استبعاد صامويل إيتو، وأمر بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين، في خطوة أكدت أن القضاء الرياضي يمتد إلى ما هو أبعد من نتائج المباريات ليشمل القرارات التي تمس حوكمة المؤسسات الرياضية وإدارتها.

لم تكن القضية مرتبطة بنتيجة مباراة أو بعقوبة على لاعب، بل بأهلية شخصية رياضية للترشح لعضوية إحدى أهم المؤسسات الكروية في القارة وقد عكست هذه القضية تحولًا مهمًا في دور التحكيم الرياضي الذي أصبح ينظر في الانتخابات واللوائح والقرارات التنظيمية بوصفها جزءًا من منظومة العدالة الرياضية وحوكمة المؤسسات.

وعلى الصعيد المحلي جاء قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بإنشاء غرفة مختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على قرارات لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة (2026-2030) واعتماد قواعدها الإجرائية ليؤكد أهمية توفير مسار تحكيمي متخصص يتلاءم مع طبيعة المنازعات الانتخابية ومتطلباتها الزمنية، ويسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وصون سلامة العملية الانتخابية ضمن إطار نظامي واضح.

فحين تمتد العدالة الرياضية إلى حماية شرعية المؤسسات، فإنها لا تحسم نزاعًا فحسب، بل تحمي مستقبل الرياضة نفسها ومن هنا يتأكد أن مركز التحكيم الرياضي ليس جهة تُعنى بخلافات المباريات أو العقوبات الانضباطية فقط، بل يمثل المرجعية العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية وما يتصل بها من خلال التحكيم والوساطة، وفقًا لنظامه الأساسي وقواعده الإجرائية.

ومع تطور القطاع الرياضي وتنوع علاقاته أصبحت المنازعات تمتد إلى الانتخابات وتراخيص الأندية والرقابة المالية، والعقود الرياضية، وغيرها من المسائل التي تتطلب جهة متخصصة تدرك خصوصية البيئة الرياضية وسرعة الفصل في نزاعاتها وهذا النهج ينسجم مع التجربة الدولية إذ ينظر التحكيم الرياضي الدولي (CAS) في نطاق واسع من المنازعات بما فيها الانتخابات الرياضية والأنظمة الأساسية للاتحادات وأهلية الترشح للمناصب الرياضية.

ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الوعي بدور مركز التحكيم الرياضي ومساراته النظامية إلى جانب تطوير الثقافة القانونية لدى الإعلام الرياضي، فالإعلامي اليوم لم يعد ناقلًا للقرار فحسب، بل أصبح مطالبًا بفهم خلفياته القانونية والنظامية وآثاره بما يسهم في تقديم قراءة مهنية دقيقة ويدعم ثقة الجمهور في منظومة العدالة الرياضية.

ومع استمرار نمو الاستثمار الرياضي وتوسع الاحتراف واستضافة المملكة مزيدًا من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، ستزداد طبيعة المنازعات الرياضية تعقيدًا وتنوعًا، الأمر الذي يجعل وجود منظومة تحكيم رياضي متخصصة، سريعة، ومرنة، ضرورة لتعزيز استدامة القطاع الرياضي، وترسيخ الثقة في مؤسساته، لا مجرد خيار تنظيمي.

فالعدالة الرياضية لم تعد مجرد وسيلة لحسم النزاعات، بل أصبحت أحد المؤشرات الرئيسة على نضج المنظومة الرياضية وجودة حوكمتها وكلما توسعت الرياضة اتسعت معها الحاجة إلى قضاء رياضي متخصص يحمي الحقوق ويرسخ الثقة ويواكب طموحات المملكة في بناء قطاع رياضي عالمي.