هوساوي اتحاديّا حتى 2029

حصَّن نادي الاتحاد موهبته صهيب هوساوي، الجناح الصاعد، بعقدٍ جديد يمتد حتى 2029 وفق ما جاء على حسابه في منصة «إكس»، الجمعة.

وسيُبقي العقد الجديد اللاعب في النادي لمدة ثلاثة أعوامٍ بعدما حامت تكهناتٌ حول رحيله عن الاتحاد خلال الصيف الجاري.

ويبلغ هوساوي من العمر 19 عامًا، ويشغل مركز الجناح على الجانبين الأيمن والأيسر.

وظهر دوليًّا على مستوى الفئات السنية، وخاض برفقة المنتخب الأولمبي دورة طولون، الشهر قبل الماضي.

ويواصل الاتحاد تحركاته للحفاظ على صاعديه بتأمين بقاء هوساوي بعدما وقَّع مع زميله محمد فلاتة، الخميس، للمدة ذاتها.