أخضر الشاطئية يكتفي بفضية آسيا

حلَّ المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا بنسختها الأولى، وحصل الثنائي ضياء آل خواهر وحسن عبد الباقي على الميدالية الفضية عقب خسارتهما المباراة النهائية أمام المنتخب اللبناني، الجمعة.

وعلى ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب في عمَّان، العاصمة الأردنية، التي احتضنت مباريات البطولة، تقلَّد لاعبا الأخضر الميدالية الفضية.

وكان المنتخب السعودي بلغ النهائي عقب الفوز على قطر 2ـ1 في نصف النهائي، كما تغلَّب قبلها على الأردن «المستضيف» 2ـ0.

وشارك في البطولة إلى جانب السعودية كلٌّ من قطر، والكويت، والعراق، ولبنان، والأردن.