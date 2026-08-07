مصدر مقرّب من «PIF» حزمة إجراءات أنقذت النصر

استكمل نادي النصر الإجراءات الخاصة بملف الرقابة المالية المفروضة عليه جراء الديون المتراكمة البالغة أكثر من 800 مليون ريال، بما يتيح له إجراء تعاقدات جديدة، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لمصدر مقرَّب من صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، نجح الصندوق بالتنسيق مع شركة نادي النصر في معالجة الملف المالي محل المراجعة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر المقرَّب ذاته، الذي تحدَّث لـ «الرياضية» في المرَّة الأولى، أن المعالجات المالية تمَّت من خلال حزمة من الإجراءات، شملت الاستفادة من العقود التجارية التي أبرمتها الشركة أخيرًا مع شركتي هيوماين وكروز السعودية، إلى جانب إعادة ترتيب التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية، بما يُعزِّز استقرارها المالي واستدامة أعمالها.

وأكد المصدر المقرَّب من «PIF»، أن شركة نادي النصر استكملت جميع الإجراءات الخاصَّة برفع الرقابة المالية، وجارٍ تقديم المستندات اللازمة للجهات المعنية وفق الأنظمة المتبعة، ما يتيح للنادي استكمال استعداداته للموسم المقبل، وإجراء تعاقدات جديدة.

وكشف المصدر المقرَّب من «PIF» عن أن صندوق الاستثمارات العامة، بالتنسيق مع مجلس إدارة شركة النادي، استعان بشركات استشارية متخصِّصة لتطوير المسار المالي والإداري والقانوني والتجاري، بما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، ويُعزِّز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية خلال المرحلة المقبلة.

وشدَّد المصدر المقرَّب من صندوق الاستثمارات العامة على أن شركة النادي قدَّمت للجهات الرقابية الضمانات اللازمة التي تُعزِّز كفاءة الإنفاق، وأعادت ترتيب الالتزامات المالية، بما يدعم الاستقرار المالي والاستدامة، ويتيح للنادي استكمال استعداداته، وإجراء تعاقداته للموسم الجديد. وكان المصدر ذاته المقرَّب من «PIF»، مالك نادي النصر، كشف لـ «الرياضية»، 25 يوليو الماضي، عن أن صندوق الاستثمارات العامة «PIF» بدأ في اتخاذ تدابير عاجلة لتطويق الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر النصر، حامل لقب بطولة الدوري السعودي، لا سيما مع وجود النادي تحت الرقابة المالية المشدَّدة من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.