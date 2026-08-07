«آسيان».. فيتنام وسنغافورة إلى نصف النهائي

حجز المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم مكانه في نصف نهائي بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بفوزه 3-1 على كمبوديا في هانوي الجمعة، في حين خطف نظيره السنغافوري البطاقة الثاني بالتعادل مع إندونيسيا 1-1.

وسجل المهاجم نجوين دينه باك هدفين لفيتنام، حاملة اللقب، التي حسمت صدارة المجموعة الأولى، وستواجه تشكيلة المدرب كيم سانج سيك في المباراة التالية وصيف المجموعة الثانية، الذي سيحسم السبت.

وأعطى دينه باك فيتنام التقدم عندما انطلق خلف الدفاع «18» لكن إياجو بينتو أدرك التعادل لكمبوديا قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة.

وأعاد هدف سجله إيم فاخيم بالخطأ في مرماه التقدم لفيتنام «84»، ثم أرسل دينه باك الكرة من فوق الحارس كوي سالم الذي كان قد خرج من مرماه في الدقيقة الأخيرة ليحسم الفوز بثلاثية.

وفي المباراة الأخرى حجزت سنغافورة مقعدها في نصف النهائي عندما سجل إلهان فاندي هدف التعادل للمنتخب المتوج باللقب أربع مرات.

ولم تفز إندونيسيا، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في جنوب شرق آسيا، باللقب طوال 30 عامًا، وخرجت من البطولة دون أن تترك بصمة تذكر.

وكانت إندونيسيا بحاجة إلى الفوز في سنغافورة بعد خسارته في المباراة السابقة أمام فيتنام، ووضعه راجنار أوراتمانجوين في المقدمة بتسديدة من مسافة قريبة «47».

لكن خطأ دفاعيًا مشتركًا بين الحارس تشاهيا سوبريادي وريزكي ريدو سمح للاعب إلهان بتسجيل هدف التعادل «66» لتحصل سنغافورة على نقطة كانت بحاجة إليها للتأهل.

وستستضيف سنغافورة متصدر المجموعة الثانية في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي 15 أغسطس قبل أن تسافر لخوض الإياب بعدها بثلاثة أيام.

أما فيتنام، فستخوض المباراة الأولى من جولتي نصف النهائي خارج ملعبها ضد وصيف المجموعة الثانية في 16 أغسطس، قبل أن يستضيف مباراة الإياب في 19 من الشهر ذاته.