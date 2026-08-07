ليون يعير مانجالا إلى خيتافي

تعاقد نادي خيتافي الإسباني، الجمعة، مع البلجيكي الدولي أوريل مانجالا لاعب الوسط، على سبيل الإعارة من ليون الفرنسي حتى نهاية موسم 2026ـ2027، على أن يتكفل بدفع نصف راتبه وفقًا لتقارير إعلامية.

وسيعزز مانجالا، البالغ من العمر 28 عامًا، الفريق الأزرق، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بخبرته على أعلى مستوى وسجله الحافل في بعض الدوريات الأوروبية الرئيسة.

وتدرج مانجالا في أكاديميات إيتربيك وأندرلخت البلجيكيين، وواصل مسيرته الكروية في أكاديمية بوروسيا دورتموند قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية مع شتوتجارت وهامبورج.

وبعد تألقه في ألمانيا انتقل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة نوتنجهام فورست ثم إيفرتون، قبل انضمامه إلى ليون.

ومثّل مانجالا المنتخب البلجيكي الأول في 23 مباراة دولية. لكنه لم يستدعَ للتشكيلة التي شاركت في كأس العالم الأخيرة بسبب الإصابات.

واحتل خيتافي، الكائن في ضواحي مدريد، المركز السابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 51 نقطة.