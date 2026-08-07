كرة «يد مارادونا».. بـ 10 ملايين

يعرض مزاد تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس الجاري، الكرة التي سجل بها أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا هدفه الشهير بيده خلال الفوز على إنجلترا في مونديال 1986، وسط توقعات بأن تباع مقابل مبلع يصل إلى 10 ملايين دولار.

وأتبع مارادونا الذي توفي 2020، ذلك الهدف المثير للجدل بآخر فردي رائع راوغ خلاله لاعبي إنجلترا المذهولين، وهو الذي أُطلِق عليه لاحقًا «هدف القرن». وواصلت الأرجنتين مسيرتها في تلك النسخة لتظفر باللقب العالمي الثاني لها ضد ألمانيا الغربية «3ـ2».

وتتوقع دار «هيريتيج أوكشنز» في تكساس، أن تُباع الكرة بمبلغ يصل إلى ثمانية أرقام بالدولار عندما تُطرح للبيع بالمزاد العلني بين 21 و23 أغسطس، بمزايدة افتتاحية تبلغ 2.5 مليون دولار.

أما قميص مارادونا الذي ارتداه في تلك المباراة، وكان في حوزة ستيف هودج لاعب خط وسط إنجلترا، فلا يزال يحمل الرقم القياسي كأغلى قميص كرة قدم في التاريخ، إذ بيع مقابل 9.3 مليون دولار.

وكان الحكم التونسي علي بن ناصر، الذي أدار تلك المباراة في ملعب أزتيكا بالمكسيك، يمتلك الكرة، التي باعتها دار مزادات جراهام بإنجلترا في نوفمبر 2022، مقابل مليون جنيه إسترليني «2.69 مليون دولار بأسعار الصرف اليوم».

وقبل المزاد، قال بن ناصر في تصريحات نشرت على موقع «بلانيت سبورت جروب» إنه شعر أن الوقت قد حان لعرض الكرة على العالم، وأعرب عن أمله في أن يعرضها المشتري للجمهور.

وحول هدف لمسة اليد، أوضح: «لم أتمكن من رؤية الحادثة بوضوح. كان الحارس بيتر شيلتون ومارادونا، يوجهانني من الخلف.. ووفقًا لتعليمات فيفا الصادرة قبل البطولة، نظرت إلى الحكم المساعد للتأكد من صحة الهدف، فعاد إلى خط المنتصف مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن الهدف يجب أن يُحتسب».

وأضاف: «في نهاية المباراة، قال لي بوبي روبسون مدرب إنجلترا: لقد أديت عملًا جيدًا، لكن الحكم المساعد كان غير مسؤول».