الخلود يستقبل الزبيدي وينتظر إعارة مدني

انتظم ياسين الزبيدي، الظهير الأيمن، في تدريبات فريق الخلود الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، بعد استعارته موسمًا واحدًا من النادي الأهلي. في الوقت ذاته، أكدت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ انتظار الخلود حسم استعارة يزن مدني، الظهير الأهلاوي الأيسر.

وأعلن الناديان عن انتقال الزبيدي إلى الفريق القصيمي مُعارًا، وبعد ساعاتٍ قليلةٍ، خاض اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، أول حصةٍ تدريبيةٍ مع زملائه الجدد.

ووفقًا للمصادر، لا تشمل الإعارة بند أحقية الشراء، وهو ذاته حالُ إعارة يزن مدني «21 عامًا»، التي يُرجَّح إتمامُها والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختار الخلود، الذي يدرِّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، تقوية مركزَي الظهيرَين الأيمن والأيسر باللاعبين الأهلاويين، اللذين خرجا للحصول على دقائق مشاركةٍ أكثر في ظل اعتماد فريقهما على لاعبين آخرين في مركزيهما.

ويواصل الخلود، عبر حصصٍ تدريبيةٍ يوميةٍ، استعداداته للموسم المقبل من دوري روشن السعودي.