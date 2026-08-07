الانتصار الثاني.. القادسية يختتم تجاربه بسداسية

هزم فريق القادسية الأول لكرة القدم منافسه الرفاع الشرقي البحريني بنتيجة 6ـ2 في خامس وآخر تجارب برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحقق الفريق الشرقاوي انتصارين في تجارب الصيف، أولاهما على هجر 5ـ1 في المباراة الماضية، وقبله خسر 0ـ1 أمام ليفانتي الإسباني، وتعادل سلبًا مع كل من جيرونا وريال أوفييدو الإسبانيين.

وسجّل المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس الهدفين الأول والثالث من السداسية التي ولجت مرمى الرفاع الشرقي، بينما سجل البرتغالي أوتافيو مونتيرو الثاني، والإيطالي ماتيو ريتيجي الرابع، وجاء الخامس عكسيًا، وأتم محمد القحطاني شريط الأهداف.

وبدأ القادسية المباراة بوجود كينيونيس وريتيجي في خط المقدمة مدعمين بأوتافيو والغاني كريستوفر بونسو باه ومصعب الجوير.

ويستهل القادسية مشواره في النسخة المقبلة من دوري روشن السعودي بمواجهة الشباب 13 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى.