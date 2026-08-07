تجريبيا.. التعاون يقلبها على الفيصلي

حول فريق التعاون الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام الفيصلي إلى انتصار 2ـ1 خلال المواجهة التجريبية على ملعبه الجمعة، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وافتتح الفيصلي النتيجة بهدف سجله السنغالي ألكسندر ميندي من ركلة جزاء بعد مرور 11 دقيقة من انطلاقة المباراة، لكن التعاون نجح سريعًا في تعديل النتيجة بواسطة المغربي عبد الرزاق حمد الله «15» قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدف ثان حمل توقيع محمد الكويكبي «47».

ومنح الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون، والإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين سعيًا منهما إلى الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

وكان التعاون خاض أربع مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي في هولندا، وأسفرت اثنتان عن فوزه على هيلموند الهولندي 2-0 والدحيل القطري 3-1، بينما تعادل مرتين مع يوبين البلجيكي 2ـ2، والوصل الإماراتي 1-1.

في المقابل، لعب الفيصلي أيضًا أربع مواجهات تجريبية ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات على تورنيششي السلوفيني 6ـ0، اتحاد كلباء الإماراتي 2ـ1، وبلتينشي السلوفيني 3-1، فيما خسر أمام بوليتكنيكا الروماني 3ـ4.

ويدشن «سكري القصيم» مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الخليج 15 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وقبله بيوم يحل «عنابي سدير» ضيفًا على الهلال لحساب الجولة ذاتها.