اتحاد اليد يعتمد صعود الحزم إلى الممتاز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، الجمعة، اعتماد لجنة المسابقات بالاتحاد، صعود فريق الحزم الأول إلى المشاركة في منافسات الدوري السعودي الممتاز للموسم الرياضي 2026ـ2027.

وطبقًا لبيان الاتحاد السعودي على منصة «إكس» جاء القرار خلال اجتماع لجنة المسابقات، رقم 9 وذلك عقب قبول اعتذار نادي الجزيرة عن مشاركة فريقه الأول لكرة اليد في منافسات الموسم المقبل، بناءً على خطابه الرسمي.

ووفقًا لذلك أقرت اللجنة صعود نادي الحزم إلى الدوري الممتاز بصفته صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.، وذلك استنادًا للمادة «12» من لائحة المنافسة.