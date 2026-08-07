بطولة العالم.. حقوي يبلغ نصف النهائي برقم سعودي جديد

تأهل العداء حسن حقوي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الجمعة، إلى نصف نهائي سباق 110م حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لألعاب القوى على منصة «إكس» جاء تأهل حقوي بعد أن حلّ ثانيًا في تصفيته، مسجلًا 13.43 ثانية، محققًا رقمًا سعوديًا جديدًا لفئة تحت 20 عامًا خلال المنافسة التي جرت على ملعب «هايوارد فيلد» الأسطوري.

ومن جهة ثانية يخوض نايف السبيعي، السبت، منافسات نصف نهائي سباق 400م حواجز بعد تسجيله 50.91 ثانية وتحقيقه المركز الثالث في تصفيته.

وكان علي الرميح أنهى مشاركته في تصفيات السباق ذاته في المركز الثامن في تصفيته، مسجلاً زمنًا قدره 54.03 ثانية.

وتُنظّم بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عامًا 2026 «أوريجون 26» في مدينة يوجين بولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 1.858 رياضيًا ورياضية يمثلون 147 اتحادًا حول العالم.