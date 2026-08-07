السبت.. انطلاق سباق سن «المفاريد»

يُنظِّم ميدان الهجن في نجران، السبت، سباقه الرسمي لسنِّ «المفاريد»، ويشتمل على 25 شوطًا.

ويتضمَّن السباق 16 شوطًا لمسافة كيلومترين، منها تسعةٌ للبكار، وسبعةٌ للقعدان، إلى جانب تسعة أشواطٍ لمسافة 1.5 كيلومتر، منها ستةٌ للبكار، وثلاثةٌ للقعدان.

ويُعدُّ ميدان نجران للهجن من المعالم الرياضية البارزة، وتُقدَّر مساحته بـ 17500 كيلومتر مربع، ويبلغ طوله ثمانية كيلومترات، ويحتوي على ثلاثة مضامير، تبلغ مسافة الأول ثمانية كيلومترات، والثاني أربعة كيلومترات، والثالث كيلومترًا و500 متر، وتم تجهيزها بسياجٍ حديدي من الجانبين، وتوفير منطقةٍ لخدمة فئات الهجن، تبلغ مساحتها 1500 متر، إضافةً إلى بوَّاباتٍ متحركةٍ في نهاية المضامير، ومنصةٍ رئيسةٍ حديثةٍ، تشتمل على مرافقَ خدميةٍ، ومواقفَ مسفلتةٍ للجمهور.

كذلك يضمُّ الميدان أكثر من 500 حظيرةٍ لمطايا المشاركين في سباقات الهجن، وأكثر من 5000 مطية للمشاركة في السباقات الشتوية والصيفية والإنتاج.