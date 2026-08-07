كاراتيه السيدات

اختُتمت بطولة منطقة القصيم المجموعة الأولى ضمن بطولات الكاراتيه للموسم الرياضي 2026 بمشاركة جميع فئات السيدات على ملعب صالة نادي التعاون في مدينة بريدة، الجمعة (المركز الإعلامي - اتحاد الكاراتيه)