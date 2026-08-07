العجيان ينتزع ذهب وفضة أثقال آسيا

حقق الربّاع محمد العجيان لاعب المنتخب السعودي المركز الأول وانتزع ذهبيتي «النتر والمجموع»، وفضية «الخطف» خلال مشاركته في بطولة آسيا للناشئين والشباب، الجمعة.

وطبقًا لحساب «فريق السعودية» على منصة «إكس»، سجل العجيان رقمين عالميين وآخرين آسيويين في النتر والمجموع.

وينافس العجيان في وزن 55 كجم في رفع الأثقال ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها طشقند العاصمة الأوزبكستانية.

وتوّج العجيان بذهبية النتر بعد حمله «138 كجم»، وذهبية المجموع «247 كجم»، إضافة إلى فضية الخطف «109 كج».