الجيل يدعم الوسط بدومبويا

أعلن نادي الجيل، الجمعة، التعاقد مع السيراليوني أبو دومبويا لتعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي إيه سي أولو الفنلندي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «السيراليوني أبو دومبويا ارتكاز الجيل». دون الكشف عن مدة العقد.

وبدأ السيراليوني أبو دومبويا «27 عامًا» مسيرته مع نادي كالون في بلاده، ثم تنقَّل بين عددٍ من الأندية المحلية، أبرزها إيست إند لايونز قبل أن يخوض تجاربَ احترافيةً خارجيةً مع ناديي جينتشليك جوجو في شمال قبرص، وإيه سي أولو الفنلندي.

وعلى الصعيد الدولي، يُمثِّل اللاعب المنتخب السيراليوني منذ عام 2019، وشارك معه في عددٍ من الاستحقاقات القارية، منها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.