مقابل بيزيرا.. الزمالك يشترط 6 ملايين «كاش» وأولوية الاستعادة

اشترط نادي الزمالك المصري الحصول على ستة ملايين دولار مُقدَّمًا لبيع عقد البرازيلي خوان بيزيرا، جناح فريقه الأول لكرة القدم، إلى شباب الأهلي الإماراتي.

ونشر الزمالك الجمعة عبر تطبيق الهواتف المحمولة الإلكتروني الخاص به، صورةً من خطابٍ، ردَّ به على طلب شباب الأهلي، أواخر يوليو الماضي، التعاقد مع بيزيرا خلال فترة الانتقالات الجارية.

وللتخلي عن اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، يريد النادي القاهري تسلُّم ستة ملايين دولار دفعةً واحدةً فور توقيع عقد الانتقال وتسلُّم الشهادة الدولية، إلى جانب إضافاتٍ مشروطةٍ مجموعُها مليون دولار، مرتبطة بالنتائج الجماعية والفردية.

كذلك، تشترط «القلعة البيضاء» جني نسبة 20 في المئة من قيمة أي انتقالٍ مستقبلي للجناح البرازيلي عبر شباب الأهلي، سواءً بالبيع النهائي أو صيغة الإعارة.

وفرض الخطاب الزملكاوي بند «حق الأولوية» في وجه أي نادٍ مصريّ آخر يسعى إلى ضمِّ اللاعب، وجاء فيه: «إذا قرَّر شباب الأهلي بيع اللاعب إلى أي نادٍ داخل مصر، فإن الزمالك يمتلك حق الأولوية في استعادته، على أن يمارس هذا الحق خلال 14 يومًا من تاريخ تسلُّم العرض الكتابي، وبالشروط المالية ذاتها».

ويشير الخطاب إلى تلقّي النادي العرض الإماراتي 28 يوليو الماضي. وكشف تطبيق «زملكاوي» عن نصِّ ردِّ مجلس الإدارة على العرض بعد 24 ساعةً فقط من إعلان بيزيرا، في بيانٍ غاضبٍ، رفضه العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، واتهامِه المجلس بإخلاف وعودٍ قطعها له ولوالده ببيع عقدِه بعد نهاية الموسم الماضي إذا وصل العرض المناسب ماديًّا.

وردَّ الزمالك، مساء الخميس، ببيانٍ أعلن فيه إغلاق أي بابٍ أمام بيع عقد اللاعب الصيف الجاري. وأخطر النادي لاعبه، الذي انضمَّ إليه قبل عامٍ، بوجوب العودة إلى القاهرة، والانضمام فورًا إلى تدريبات الفريق، الذي يستعدُّ للموسم الجديد بعدما تُوِّج، مايو الماضي، بلقب الدوري المحلي.

واستقطب النادي الجناحَ البرازيلي من أوليكساندريا الأوكراني الصيف الماضي، ووقّع معه حتى عام 2029.