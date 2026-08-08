البروفة الأخيرة

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي 2ـ1، الجمعة، في آخر مبارياتهما التجريبية استعدادًا لبدء مشوارهما في دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الفيصلي)