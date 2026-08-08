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البروفة الأخيرة

2026.08.08 | 12:09 am
كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي 2ـ1، الجمعة، في آخر مبارياتهما التجريبية استعدادًا لبدء مشوارهما في دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الفيصلي)
البروفة الأخيرة

البروفة الأخيرة

البروفة الأخيرة

البروفة الأخيرة