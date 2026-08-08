«ديلي ميل»: هويبيرج بديل جيمارايش في نيوكاسل

وضع نادي نيوكاسل الإنجليزي الدنماركي بيير إميل هويبيرج، لاعب وسط فريق مرسليا الفرنسي الأول لكرة القدم، في صدارة قائمة المرشحين لتعويض رحيل البرازيلي الدولي برونو جيمارايش، الذي يستعد للالتحاق بأرسنال، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية الجمعة.

وكان أرسنال توصل إلى اتفاق مع نيوكاسل قبل يومين، للتعاقد مع قائد فريقه جيمارايش «29 عامًا» بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تأكيد انضمامه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من أنه ليس الصفقة الأبرز التي كان يأملها مشجعو نيوكاسل، إلا أن هويبيرج «31 عامًا»، يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدًا، ويمكن أن يساعد اللاعبين الجديدين شون ستور «18 عامًا» وألاجي بامبا «20 عامًا»، خاصة مع رحيل الإيطالي ساندور تونالي إلى توتنام، حسبما ذكرته «ديلي ميل».

ويملك هويبيرج 97 مباراة دولية مع الدنمارك، ويقدم أداءً مميزًا مع مرسيليا. وكان نيوكاسل حاول التعاقد معه سابقًا 2022 من توتنام مقابل 30 مليونًا.

ورحل اللاعب إلى مرسيليا العام الماضي، بعد فترة إعارة في صفقة قدرت بـ 17 مليون جنيه. وخاض 75 مباراة وسجل ثمانية أهداف بجميع المسابقات.

وأوضحت الصحيفة أن روس ويلسون المدير الرياضي لنيوكاسل، يعمل على مراجعة قائمة طويلة من الأسماء، لكنه على الأقل يعلم أن الدولي الدنماركي يمكن أن يبدأ بقوة، ويمنح المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، القادم من الأهلي السعودي، خبرة أخرى في غرفة الملابس.

وأضافت أن النادي سبق أن استفسر عن السويدي لوكاس بيرجفال «توتنام»، والألمانيين فيليكس نميشا «دورتموند» وأنجيلو ستيلر «شتوتجارت» في محاولة لإيجاد التشكيلة المناسبة لخط وسطهم.

وقال ويلسون في تصريحات: «لم نكن نرغب في بيع جمارايش. لقد كان العرض المقدم قياسيًا للاعب في مثل عمره.. وكان علينا أن نوازن الأمور ورغبة اللاعب في المغادرة والمضي قدمًا».