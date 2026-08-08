الريال يرسل ماستانتونو إلى فيورنتينا

استعار نادي فيورنتينا الإيطالي خدمات الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو قادمًا من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضمَّ اللاعب إلى الريال، يونيو 2025، مقابل 63 مليون يورو قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني الذي تدرَّج في أكاديميته قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في سن 16 عامًا، ولعب 64 مباراةً، وسجل عشرة أهدافٍ.



وشارك الدولي الأرجنتيني «18 عامًا» في 35 مباراةً بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، سجل خلالها ثلاثة أهدافٍ، كما يُعدُّ أصغر لاعبٍ على الإطلاق يشارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول، ويملك حتى الآن أربع مبارياتٍ.

وماستانتونو هو ثالث لاعبٍ يغادر الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المهاجم جونزالو جارسيا، وسيزار بالاسيوس، لاعب الوسط، اللذين انتقلا بشكلٍ نهائي إلى فولهام الإنجليزي بعقدٍ حتى 2031، ليلتحقا بمدربها السابق ألفارو أربيولا.