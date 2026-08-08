دورة تورونتو.. إيلينا إلى ثمن النهائي وميرا تودّع

لغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنَّفة الثانية عالميًّا، الدور ثمن النهائي لدورة تورونتو للتنس بفوزها على الأمريكية آن لي 6ـ2 و7ـ5، الجمعة.

واحتاجت بطلة «أستراليا المفتوحة» الموسم الجاري، و«ويمبلدون 2022» إلى ساعةٍ ونصف الساعة من أجل إنهاء مباراتها مع المصنَّفة الـ 31، ومواصلة مسعاها نحو الفوز بلقبها الأول في الدورة، التي تتناوب تورونتو ومونتريال على استضافتها، والثالث فقط في دورات الألف نقطة بعد لقبَيها عام 2023 في «إنديان ويلز»، و«روما».

وحسمت إيلينا خمسًا من الفرص الست التي حصلت عليها في اللقاء لكسر إرسال منافستها، فيما تنازلت عن إرسالها مرتين من أصل أربع فرصٍ حصلت عليها الأمريكية.

وبعد أن أنهت المجموعة الأولى دون عناءٍ، وجدت إيلينا نفسها متخلِّفةً في الثانية 3ـ5، لكنَّها أنقذت فرصتين، كانتا كفيلتين بفرض مجموعةٍ ثالثةٍ لو نجحت لي في استغلالهما في طريقها للعودة من بعيدٍ، وإنهاء المجموعة والمباراة لصالحها.

وتلتقي الكازاخستانية في ثمن نهائي الدورة، التي وصلت فيها إلى نصف النهائي عامَي 2023 و2025، الأسترالية مايا جوينت، أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، انتهى مشوار الروسية ميرا أندرييفا، المصنَّفة الخامسة، عند الدور الثالث للموسم الثاني تواليًا في ثاني مشاركةٍ فقط للاعبة البالغة 19 عامًا في هذه الدورة، بخسارتها أمام الكندية ليلى فرنانديز 1ـ6 و4ـ6.

وخسرت بطلة «رولان جاروس» الموسم الجاري مواجهتها مع الكندية «23 عامًا»، التي وصلت إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في هذه الدور من أصل سبع مشاركاتٍ، في ساعةٍ و20 دقيقةً.

وتلتقي فرنانديز، وصيفة «فلاشينج ميدوز 2021» والمصنَّفة الـ 34، في ثمن النهائي اليابانية نعومي أوساكا، أو البلجيكية إليز ميرتنز.