نيوم.. ثاني محطات أبو طه في روشن

تعاقد نادي نيوم مع الدولي الأردني مهند أبو طه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد حسبما أفاد، الجمعة.

وبث النادي عبر حسابه في منصة «إكس» مقطع فيديو للاعب الاردني بقميص فريقه الجديد، وكتب: «إبـن النشامى وصـل.. مهند أبو طه في نيوم».

واصبح نيوم ثاني المحطات الاحترافية لمهند أبو طه الظهير الأيسر في دوري روشن السعودي بعد ان لعب لفريق العروبة الموسم قبل الماضي.

وانطلقت مسيرة أبو طه «23 عاما» من الفئات السنية في فريق الوحدات الأردني، وبعدها انتقل إلى الكرخ العراقي ومن ثم اعير إلى العروبة مطلع 2025 قبل أن ينتقل إلى القوة الجوية العراقي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل مهند أبو طه اسمه ضمن القائمة التي مثلت المنتخب الأردني في كأس العالم 2026.

إلى ذلك، عززت ادارة نيوم صفوف الفريق بالتعاقد مع خالد الرماح «21 عاما» قادما من الفيحاء.

ويستعد نيوم لموسم حافل يخوض خلاله منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية.

ويفتتح الفريق الشمالي مشواره في الدوري بلقاء الفيحاء 14 أغسطس الجاري، وبعدها باربعة أيام يواجه الفيصلي في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.