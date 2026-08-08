ليكيب: جايي تحت أنظار الأهلي

تراقب إدارة النادي الأهلي ملف السنغالي بابي جايي، لاعب فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأهلي لم يقدم عرضه الرسمي بعد إلى إدارة «الغواصات الصفراء»، لكنه يتجه إلى فتح باب التفاوض قريبًا.

وفي الشأن نفسه، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إدارة فياريال حددت 40 مليون يورو مقابل مغادرة جايي أسوار ناديها.

وأكدت «ماركا» أن إدارة النادي الأهلي الرياضية تضع جايي ضمن أولوياتها لتعويض العاجي فرانك كيسيه، الذي ينتهي عقده مع القطب الجداوي الأخضر في نهاية الصيف الجاري. ولعب جايي قبل فياريال مع أولمبيك مارسيليا وإشبيلية ولو آفر.

وخلال مسيرته، شارك لاعب الوسط في 287، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 10.