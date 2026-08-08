الخليج ينتظر الموافقة على المركز

تنتظر إدارة نادي الخليج موافقة وزارة الرياضة على طلب تحويل المنشأة الرياضية النسائية التابعة للمشروع الاستثماري مع شركة خليج البركة إلى مركز يخدم الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد أخريدة رفعت طلبًا إلى وزارة الرياضة للموافقة على تغيير استخدام المركز الرياضي النسائي وتحويله إلى منشأة بمواصفات تناسب توجه النادي نحو تطوير البنية التحتية وتهيئة مقرًا مختصًا في الجوانب البدنية والطبية والتأهيلية، بما يسهم في رفع جاهزية الفريق.

ويرتبط الخليج بعقد مع شركة خليج البركة منذ عام 2013، يتضمن استثمار مساحة تبلغ 1000 متر مربع من أرض النادي، أنشئ عليها مشروع يضم ست صالات أفراح، ومركزًا رياضيًا نسائيًا، مقابل عائد سنوي يبلغ نحو 500 ألف ريال.