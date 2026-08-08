«سبورت»: الهلال والأهلي يتنافسان على كاسادو

منح الإسباني مارك كاسادو، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ناديه الضوء الأخضر على مغادرته إلى دوري روشن السعودي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق صحيفة «سبورت» الإسبانية، السبت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناديي الهلال والأهلي مهتمان بخدمات كاسادو «22 عامًا» وسط آمال من برشلونة بالحصول على مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو نظير بيع المتبقي من عقده، الذي ينتهي في يونيو 2028.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي بنادي برشلونة الإسباني، يعمل على بيع المتبقي من عقد متوسط الميدان، الصيف الجاري.

ولعب كاسادو خلال مسيرته 150 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع سبعة.