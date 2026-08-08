المهندس يعود إلى اللهجات.. ونغم: مسرح والدي أسعدني

كشف لـ«الرياضية» الفنان ماجد المهندس عن عودته إلى تقديم أعمال بلهجات عربية مختلفة، بعد توقف استمر فترة.

وأكد أنه أحب تكرار التجربة، التي سبق أن خاضها، وكان آخرها الأغنية التي جمعته بالعراقي علي صابر باللهجة العراقية، وقال الفنان الكبير «الأغنية العراقية واصلة إلى كل أرجاء الوطن العربي».

الحديث جاء في أجواء احتفالية خاصة، إذ دشّن المهندس، مساء الجمعة، الحفلات الغنائية لموسم صيف عسير 2026 على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، ضمن فعاليات الموسم، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة عسير تحت شعار «السما أرضك»، الذي يستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل.

افتتح المهندس أمسيته بأغنية «شفت أبها» للراحل طلال مداح، من كلمات الشاعر أحمد رجب، وألحان الفنان صوت الأرض نفسه.

وعادت الحفلات إلى المسرح، الذي يحمل اسم الأسطورة، بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل، التي حافظت على هويته المعمارية ومكانته التاريخية، مع تحديث التجهيزات الفنية والتقنية ورفع كفاءة المرافق واستكمال متطلبات السلامة.

ووسط تفاعل جماهيري كبير، قدّم المهندس باقة من أعماله الغنائية، معلنًا انطلاقة البرنامج الفني للموسم.

وفي أجواء الأمسية نفسها، أبدت الدكتورة نغم، ابنة طلال مداح، سعادتها بالحضور، قائلة: «شعوري لا يوصف بالوقوف على مسرح يحمل اسم والدي».

وعن أغنية «شفت أبها» أوضحت أنها عرفتها من والدتها، وأن أداء المهندس لها كان رائعًا.

ويمتد البرنامج الغنائي خلال الأسابيع المقبلة على مسرح طلال مداح، بالتزامن مع حزمة واسعة من الفعاليات والتجارب السياحية والترفيهية في مختلف وجهات منطقة عسير.