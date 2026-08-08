بيع صقرين من إنتاج كندي بـ 540 ألف ريال

شهدت الليلة الأولى من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض، الجمعة، بيع صقرين لمزرعة جيم ولسون الكندية بمبلغ 540 ألف ريال.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير بيور، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 380 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ مثلوث جير، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 160 ألف ريال.

وأوضح لـ«الرياضية» عوض جبار العنزي، المسؤول عن إدارة منصة المزاد، أن المزايد لا يسمح له بالمشاركة دون التسجيل رسميًا، قائلًا: «يمنع مشاركة أي مزايد دون التسجيل في المركز الوطني للصقور، واليوم الأول شهد حماسًا قويًا من المشاركين».

وأكد العنزي أن مزرعة جيم ولسون الكندية قدمت طيرًا بيع بـ 380 ألف ريال، مشيرًا إلى أن الصقور التي عرضت في المزاد نادرة.

وأضاف: «اليوم الأول من المزاد شهد شراء صقرين من عبد العزيز آل جلبان قدمها لصقاقير المستقبل دعمًا منه لهم في بداية مشوارهم مع الصقور».

وبيّن العنزي أن الطير يحضر إلى صالة المزاد جاهزًا، مؤكدًا أن أقل فتح باب بـ 50 ألف ريال.

ويوفر المزادُ منصةً موثوقةً لنخبة الصقور من حول العالم، عبر مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين من السعوديين ومختلف دول العالم، تنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات المركز الوطني للصقور على منصات التواصل الاجتماعي.

ويحمل المزاد في النسخة الجاري ميزة جديدة بعد تخصيص جميع أشواط فئة «الفرخ» في مسابقات الملواح للصقور المباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأمر الذي يربط الصقور المعروضة والمباعة عبر المزاد بمسار المنافسة، ويمنح الصقارين الباحثين عن صقور للمشاركة في هذه الأشواط فرصة الاختيار مباشرة من إنتاج المزارع المحلية والدولية.

ويستمر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى 25 أغسطس الجاري.