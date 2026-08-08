ليزه.. صوت مزعج في عالم يُهيمن عليه الرجال

تُعد ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، من النساء القلائل اللواتي يفرضن أنفسهن بقوة في عالم يهيمن عليه الرجال، بعدما أدّت منذ أعوام دور الصوت المزعج للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، حتى اعتقد المهتمون في هذه الرياضة أنها خليفة مناسبة لجاني إنفانتينو، رأس الهيئة الكروية العليا، ولا سيما بعدما دعت أخيرًا إلى استقالته من منصبه.

وعلى الرغم من أنها لم تتجاوز الخامسة والأربعين من عمرها، فإن المحامية واللاعبة السابقة «73 مباراة دولية» لا تكلّ من الحديث عن الأزمات التي تعصف بكرة القدم العالمية في عهد الرئيس الحالي، الذي يواجه انتقادات حادة منذ الرفض القوي لمشروعه القاضي بفتح كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، قائلة: «عندما تولى رئاسة فيفا عام 2016، كان مرشحًا انتُخب على أساس برنامج إصلاحي يركز على الحوكمة الرشيدة، لكن الأمور تدهورت سريعًا، من اتخاذ مسافة معينة من الجميع، انتقلنا إلى التخلي، بل وحتى الانقلاب الكامل على المبادئ، وسط غياب الاستقلالية عن رؤساء الدول وشخصيات نافذة أخرى، ولا سيما في البلدان المضيفة لكؤوس العالم».

وأطلقت ليزه أولى سهامها تجاه إنفانتينو بعد فترة وجيزة من توليها رئاسة الاتحاد النرويجي عام 2022، وفي العام التالي، رفضت النرويج منح صوتها لإنفانتينو خلال إعادة انتخابه، تعبيرًا عن استيائها من أسلوب إدارته.

وتقول مينا فينستيد بيرج، المعلّقة الرياضية في قناة «تي في 2» النرويجية: «كانت ليزه إلى حد ما أول من حمل لواء هذا القدر الكبير من الانتقادات التي بات كثيرون يشاركونها إياها اليوم في ما يتعلق بطريقة إدارة إنفانتينو لفيفا، متمسكة جدًا بضرورة احترام القواعد والقرارات».

وازدادت حدة الغضب في الأشهر الأخيرة على خلفية إلغاء «فيفا» إيقاف اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون خلال مونديال 2026، وصولًا إلى مشروع فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، الذي تم التراجع عنه تحت الضغوط.

وقرر الاتحاد النرويجي للعبة إحالة هذه المسائل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا.

ويكتسب صوت ليزه وزنًا أكبر، خاصة أن النرويج، التي غابت طويلًا عن المنافسات الدولية الكُبرى، حققت مشوارًا جيدًا في كأس عالم الأخيرة، وخرجت من الدور ربع النهائي أمام إنجلترا.

وحظت ليزه بإشادة من قبل شخصيات تولت زمام الأمور في الرياضة الأكثر انتشارًا عالميًا، الذين يرون فيها مرشحة جدية لخلافة إنفانتينو المرشح لإعادة انتخابه في عام 2027، منهم السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق لفيفا، الذي كتب في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا مواقف واضحة ولم تنجر وراء التيار السائد. وفي فيفا، حان الوقت لكي تتولى امرأة زمام الأمور».

أما ليزه نفسها، فتشدد على ضرورة عدم اختزال أزمة كرة القدم العالمية في مجرد صراع على طريقة لعبة العروش «جيم أوف ثرونز»، داعية إلى إعادة التركيز على قضايا الحوكمة بدلًا من صراعات النفوذ، مضيفة: «بالنسبة لنا، لم تكن المسألة يومًا قضية شخصية ضد جاني إنفانتينو، المشكلات تتجاوز شخص الرئيس».

وداخل الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» الذي يُفترض أنه أكثر تقبلًا لها، أخفقت ليزه في الفوز بمقعد في اللجنة التنفيذية عام 2023، ولم تنضم إليها إلا في عام 2025، عندما كانت المرشحة الوحيدة للمقعد المخصص للنساء.